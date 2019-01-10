Китай ведет себя более благородно, чем Демпартия США: Трамп

Китай действует на торговых переговорах с США более благородным образом, чем американская Демократическая партия в диалоге с Республиканской. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент Дональд Трамп, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики, на которой, как утверждает американский лидер, обостряется кризис в сфере безопасности.

"Мы ведем переговоры и добиваемся невероятного успеха с Китаем. Откровенно говоря, я считаю, что во многом Китай ведет себя намного более благородным образом, чем плачущий Чак и Нэнси. Я действительно так считаю", - заявил глава вашингтонской администрации.

Под "плачущим Чаком и Нэнси" он имел в виду лидеров демократов в Конгрессе США - Чака Шумера и Нэнси Пелоси. Первый возглавляет демократическое меньшинство Сената, а вторая является спикером Палаты представителей.

"Мне кажется, с Китаем действительно вести дела намного легче, чем с оппозиционной партией", - отметил республиканец Трамп.

3 января к работе приступил Конгресс 116-го созыва, сформированный по итогам промежуточных выборов, которые состоялись в ноябре. Демократы в результате выборов получили большинство в Палате представителей, республиканцы сохранили лидерство в Сенате. В ходе первого заседания нового состава Конгресса Пелоси была избрана спикером нижней палаты.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства ввиду отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не согласятся на выделение на это денег из федеральной казны.