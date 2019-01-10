Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей: со стороны России столпилось 238 единиц транспортных средств

10-го января по положению на 19:00 часов в Армении закрыты Мадина-Верин Геташен Гегаркуникского марза и автодороги ведущие из сел Сипан, Авшен Арагацотнского марза к автодороге М-3. Варденяцский перевал для автомобилей с прицепом закрыт, а для остальных - труднопроходим.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодороге Степанаван-Одзун, на перевалах Спитака Лорийского марза, автодорогах регионов Арагац Арагацотнского и Ашоцк Ширакского марзов, а также автодороге Ереван-Севан (М-3) местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпилось в общем количестве 238 единиц транспортных средств - 158 грузовых, 79 легковых машин и 1 автобус.