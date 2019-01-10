Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

ССС не комментирует информацию о предъявлении обвинения Сейрану Оганяну по делу 1 марта


Специальная следственная служба не комментирует информацию о предъявлении обвинения экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну по делу 1 марта. Об этом сказала в беседе с Арменпресс пресс-секретарь ССС Армении Марина Оганджанян.

Мы не комментируем данную информацию”, - сказала Оганджанян.

В интернете муссируются слухи о том, что экс-министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по статье 300.1 Уголовного кодекса Армении (свержение конституционного строя) в рамках дела 1 марта.

Сейран Оганян в 2008 году занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации