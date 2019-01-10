Посадка самого большого самолета при сильном ветре попала на видео

Очевидцы засняли посадку самого большого лайнера в мире A380 авиакомпании Emirates в условиях сильного ветра. Кадры опубликовал канал Flugsnug, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. Видео было снято в аэропорту Бирмингема.

Как сообщает Daily Mail, за несколько минут до посадки A380 там же пытался приземлиться A320 авиакомпании EasyJet, однако в результате направился в другой аэропорт.