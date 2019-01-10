Правительство Британии оперативно представит план Б по Brexit при поражении в парламенте

Британское правительство согласилось представить в течение трех дней план будущих действий в случае, если депутаты на намеченном на 15 января голосовании отвергнут проект сделки об условиях Brexit. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в четверг лидер Палаты общин Андрей Лидсом.

"Конечно, правительство сделает так, премьер-министр продемонстрировала свою готовность вернуться в эту палату при первой возможности, как только у нее будет что сообщить по поводу условий нашей следки по Brexit, и она продолжит придерживаться этого", - сказала Лидсом, отвечая на вопрос, согласится ли правительство с высказанной накануне волей депутатов. 9 января народные избранники с перевесом 308 против 297 голосов высказались за то, чтобы план альтернативных действий был представлен в трехдневный срок, а не в течение трех недель, как правительство Терезы Мэй намеревалось сделать первоначально.

Тем временем лидер оппозиционной Лейбористкой партии Джереми Корбин вновь призвал в четверг созвать внеочередные всеобщие выборы, если правительство не сможет добиться от парламента принятия сделки по Brexit. Он подчеркнул при этом, что этот вариант должен быть предпочтительнее, чем проведение повторного референдума об отношениях с ЕС.

Параллельно, как сообщает агентство Рейтер, представитель Терезы Мэй информировал в четверг, что премьер-министр намерена получить дополнительные гарантии со стороны ЕС по условиям "бракоразводной" сделки до того, как она поступит на рассмотрение депутатов 15 января. В настоящий момент в Палате общин идут дебаты, посвященные предстоящему голосованию. Они начались в среду.