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В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"


Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) в четверг, пройдя Датские проливы, вошел в акваторию Балтийского моря, следует из мониторинговых данных морских ресурсов.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В настоящее время корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

 

 




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