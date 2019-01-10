Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) в четверг, пройдя Датские проливы, вошел в акваторию Балтийского моря, следует из мониторинговых данных морских ресурсов.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В настоящее время корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.