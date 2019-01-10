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Азиатские индексы - 10-01-19


ТОКИО, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.29% и составил 20163.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.85% и составил 1522.01 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.36% и составил 2535.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.22% и составил 26521.43 пункта.




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