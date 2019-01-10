Глава Пентагона обматерил F-35

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в ходе встреч с высокопоставленными чиновниками Пентагона неоднократно допускал нецензурные высказывания по отношению к истребителю пятого поколения F-35 Lightning II, заявил Politico источник. В частности, по словам собеседника издания, чиновник заявлял, что F-35 Lightning II «облажался», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Шанахан, который ранее курировал программы производства самолетов Boeing 767 и Boeing 757, согласно информации издания, заявил, что корпорация Boeing лучше бы справилась с созданием истребителя пятого поколения, чем Lockheed Martin.

Семейство F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской компанией Lockheed Martin. В рамках программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на F-35 Lightning II, на разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов и требуемую для этого инфраструктуру планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.