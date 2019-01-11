«Ереванский бестселлер»: Книга Пашиняна «Обратная сторона земли» вновь на первом месте. Армянская литература, декабрь, 2018

Авторский спецпроект “Ереванский бестселлер” приводит десятку наиболее читаемых произведений армянских писателей по итогам декабрьских продаж.

На 1-м месте - книга Никола Пашиняна «Обратная сторона земли». Роман написан в 2008-2009 годах, когда автор находился в бегах. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае-декабре 2008 года в газете «Айкакан жаманак». «В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я отнесся с некоторым подозрением к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. Перечитав написанное 10 лет назад, в моей душе поднялась буря. Я понял, что пришло время победы народа...»,- пишет Никол Пашинян.

На 2-м месте –книга Левона Неса «Бальзак: история одного пса».

Бальзак – разумный и мудрый пес, рго необычная кличка свидетельствует о рго литературном даровании. Автор попытался увидеть человека глазами собаки, иногда возникает мысль – может, пес разумнее своего хозяина? Разум ли позволяет нам удостоиться безграничной преданности наших четвероногих друзей?

На 3-м месте – поэтический сборник Анаит Казахецян «Дилемма». В нем размещены произведения автора, уже завоевавшие признание читателей. Книга поделена на 2 части - «Никогда» и «Иногда».

На 4-м месте – книга Ашота Агабабяна «Капкан». Имя главного героя не звучит громко, не упоминается в прессе, его не показывают с экранов, о таких как он обычно не рассказывают, или же о них говорят через многие годы после тех подвигов, что они совершили во имя своей родины. Герой книги - живущий в нашей современности разведчик «Джон Ханисян», о невероятных подвигах которого рассказывает книга.

На 5-м месте – книга Ани Карапетян «Прощание». Действие происходит где-то на плантет Земля, история происходит вне временных и географических границ. Эта история посвящена всем тем, кто хотя бы раз пережил в своей жизни прощание...

На 6-м месте -«Избранные страницы» великого армянского писателя Паруйра Севака. Этот сборник составлен его сыном, кандидатом филологических наук Арменом Казаряном. Издательство включило в этом сборник как лучшие поэтические произведения Севака, так произведения, включенные в школьную программу. Сборник завершается подробной автобиографией Севака, которую он в свое время написал по заказу московского журнала «Вопросы литературы».

На 7-м месте – книга Ованеса Ераняна «Смертельная гастроль». Описывается гастроль, длящаяся месяц, которая начинается по законам театрального жанра, а завершается по законам жанра жизни. Молода я любительская труппа советских актеров отправляется на гастроли в провинцию и невольно пересекает границу соседнего государства, ставшего вражеским, после чего их игра проходит на грани жизни и смерти.

На родину возвращаются 9 из десяти актеров, однако их жизнь уже никогда не станет прежней.

На 8-м месте - новая книга Армена Ниязяна «Держи меня за руку, я боюсь». Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пернебрегать ими, надо взять тех, кто в нас нуждается, за руку, передав тем, кто оказался в пропасти, лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

На 9-м месте - сборник Амо Сагяна «Избранное», в которой нашли место лучшие произведения великого поэта из разных сборников.

На 10-м месте - книга Амбарцума Амбарцумяна «Корейский деликатес». Это первая книга автора.

Включенные в сборник рассказы написаны в разное время, однако они пополняют особенности литературного почерка Амбарцумяна, созданные им колоритные персонажи и непринужденный стиль.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).