Зоологи США сообщили о почти 90-процентном вымирании бабочек-монархов

Зоологи из штата Калифорния зафиксировали серьёзное снижение популяции бабочек вида данаида монарх, количество которых с 2017 года сократилось почти в десять раз. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что по подсчётам, проведённым обществом Xerces, в текущем году было зарегистрировано менее 30 тысяч бабочек этого вида, что на 86% меньше, чем во время аналогичной "переписи" 2017 года. В пример также приводятся данные 1981 года, когда подтверждённая популяция насчитывала более миллиона особей.

Согласно исследованию университета штата Вашингтон, в ближайшие десятилетия этот вид вымрет совсем, если человечество не примет меры по его сохранению.

Отмечается, что данаида монарх — одна из известнейших бабочек Северной Америки, за которой ежегодно охотятся многочисленные туристы, желающие сделать фотографии с этими прекрасными насекомыми.