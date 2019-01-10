В переговорах о цене российского газа есть возможность интересных подвижек — Арарат Мирзоян

Переговоры о цене поставляемого российского газа не закрытые.

Как передает Арменпресс, так сказал и.о. первого вице-премьера РА Арарат Мирзоян 10 января во время церемонии вручения мандатовНС РА 7-го созыва.

«Переговоры еще идут. Могу только сказать, что намечаются возможности интересных подвижек, в любом случае – вопрос не закрыт. Есть варианты, темы, подтемы… Вопрос должен рассматриваться в целом, и теперь правительство вплотную занимается этим вопросом, поддерживает активную связь с российскими партнерами», - сказал он.

Арарат Мирзоян заверил, что все вовлеченные в переговоры чиновники, делают все возможное, чтобы условия для граждан Армении были максимально комфортными.