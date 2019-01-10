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В переговорах о цене российского газа есть возможность интересных подвижек — Арарат Мирзоян


Переговоры о цене  поставляемого российского газа не закрытые.

Как  передает Арменпресс, так сказал  и.о. первого вице-премьера РА  Арарат Мирзоян 10 января во время  церемонии вручения  мандатовНС РА 7-го созыва.

«Переговоры  еще идут. Могу только сказать, что намечаются возможности интересных подвижек, в  любом случае – вопрос не  закрыт. Есть варианты, темы, подтемы…  Вопрос должен рассматриваться в  целом, и теперь правительство вплотную занимается этим вопросом, поддерживает активную связь с  российскими партнерами», - сказал он.

Арарат Мирзоян заверил, что  все  вовлеченные в  переговоры чиновники, делают все  возможное, чтобы  условия для  граждан Армении были  максимально комфортными.

 

 

 




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