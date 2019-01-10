Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять "единственного союзника" на западном направлении из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Не надо считать, что это (отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - заявил Лукашенко на совещании с правительством в четверг в Минске.