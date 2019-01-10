СНБ должна быть подотчетна премьер-министру, а вопрос полиции можно обсудить — Арарат Мирзоян

Служба национальной безопасности должна быть подчиненной премьер-министру, а вопрос полиции можно обсудить.

Как передает Арменпресс, так сказал и.о. первого вице-премьера РА Арарат Мирзоян 10 января во время церемонии вручения мандатовНС РА 7-го созыва.

«Думаю, что Служба национальной безопасности должна быть подотчетной премьер-министру, а вопрос полиции можно обсудить, поскольку здесь есть разные компоненты.Когда мы говорим об этом, мы говорим не только о юрисдикции, но и о подотчетности парламенту,о прозрачности. Вопрос состоит из нескольких компонентов», - сказал он.

И.о. первого вице-премьера РА отметил, что этот вопрос обсуждается вместе с правительственным планом оптимизации, и у них пока нет окончательной версии.

«Проект еще на стадии обсуждения, рассматриваются разные предложения. Я сам внес несколько предложений. Когда будет окончательный вариант, будет определена позиция», - сказал Мирзоян.

Ранее и.о.премьер-министра Никол Пашинян сообщил о сокращении некоторых министерств и предстоящей оптимизации. Сейчас в правительстве рассматривается проект оптимизации.