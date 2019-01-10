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СНБ должна быть подотчетна премьер-министру, а вопрос полиции можно обсудить — Арарат Мирзоян


Служба  национальной  безопасности  должна быть подчиненной премьер-министру, а  вопрос полиции можно обсудить.

Как  передает Арменпресс, так сказал  и.о. первого вице-премьера РА  Арарат Мирзоян 10 января во время  церемонии вручения  мандатовНС РА 7-го созыва.

«Думаю, что Служба  национальной  безопасности  должна быть подотчетной премьер-министру, а  вопрос полиции можно обсудить, поскольку  здесь есть разные компоненты.Когда мы говорим об этом, мы говорим не только о юрисдикции, но и о подотчетности парламенту,о прозрачности. Вопрос состоит из нескольких компонентов», - сказал он.

И.о. первого вице-премьера РА отметил, что этот вопрос обсуждается вместе с правительственным планом оптимизации, и у них пока нет окончательной версии.

«Проект еще на стадии обсуждения, рассматриваются  разные предложения. Я сам внес несколько предложений. Когда будет окончательный  вариант, будет определена позиция», - сказал Мирзоян.

Ранее и.о.премьер-министра Никол Пашинян сообщил о сокращении  некоторых министерств и предстоящей  оптимизации. Сейчас в правительстве  рассматривается проект оптимизации.

 

 

 




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