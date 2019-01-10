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«Процветающая Армения» приняла решение о кандидатуре вице-спикера НС


Фракция «Процветающая Армения» приняла  решения  о кандидатурах  вице-спикера НС 7-го созыва, секретаря фракции и др., однако огласит их позже.

Как  передает Арменпресс, об этом  сказала депутат НС РА ИветтаТоноян после  церемонии вручения  мандатов. 

«ППА представит кандидатуру  вице-спикера – как  вторая сила в  парламенте и самая большая оппозиция. В  ближайшее время мы  назовем   кандидатуры  вице-спикера, секретаря фракции и др. Решения  уже  приняты», - сказала Тоноян.

На замечание, что  на церемонии вручения  мандатов не было лидера  партии «Процветающая Армения» ГагикаЦарукяна, Тоноян сказала, что у  него были мероприятия, запланированные ранее.

 




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