«Процветающая Армения» приняла решение о кандидатуре вице-спикера НС

Фракция «Процветающая Армения» приняла решения о кандидатурах вице-спикера НС 7-го созыва, секретаря фракции и др., однако огласит их позже.

Как передает Арменпресс, об этом сказала депутат НС РА ИветтаТоноян после церемонии вручения мандатов.

«ППА представит кандидатуру вице-спикера – как вторая сила в парламенте и самая большая оппозиция. В ближайшее время мы назовем кандидатуры вице-спикера, секретаря фракции и др. Решения уже приняты», - сказала Тоноян.

На замечание, что на церемонии вручения мандатов не было лидера партии «Процветающая Армения» ГагикаЦарукяна, Тоноян сказала, что у него были мероприятия, запланированные ранее.