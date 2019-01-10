Toyota отзывает 1,3 млн автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности

Японский автопроизводитель Toyota отзывает 1,3 млн автомобилей в США, чтобы заменить подушки безопасности производства японской компании Takata. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщил телеканал NBC.

По его данным, всего компания планирует отозвать 1,7 млн автомобилей в Северной Америке. Отмечается, что изготовленные Takata подушки безопасности при аварии могут раскрыться с очень большой силой и выстрелить в водителя и пассажиров кусочками пластика и металла. По данным NBC, из-за подобных инцидентов по всему миру погибли 23 человека, сотни получили ранения.