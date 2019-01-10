Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Вслед за Самвелом Фарманяном и Миграном Акопяном другие члены партии не покинули РПА — Рубен Тадевосян


Вслед за  Самвелом Фарманяном и Миграном Акопяном другие  члены  партии не покинули РПА.

В  беседе с Арменпресс так  заявил глава  оргкомитета  Республиканской  партии Рубен Тадевосян.

«Самвел Фарманян  и Мигран  Акопян представили заявления  о выходе  из РПА 8 январян. За последнее время  это первый  случай. После  них никто из состава  партии не  выходил. Сами они причины  выхода  не  отметили», - сказал Тадевосян.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации