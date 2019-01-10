Вслед за Самвелом Фарманяном и Миграном Акопяном другие члены партии не покинули РПА — Рубен Тадевосян

Вслед за Самвелом Фарманяном и Миграном Акопяном другие члены партии не покинули РПА.

В беседе с Арменпресс так заявил глава оргкомитета Республиканской партии Рубен Тадевосян.

«Самвел Фарманян и Мигран Акопян представили заявления о выходе из РПА 8 январян. За последнее время это первый случай. После них никто из состава партии не выходил. Сами они причины выхода не отметили», - сказал Тадевосян.