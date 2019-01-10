В тридцати провинциях Испании объявлена погодная тревога из-за похолодания

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в четверг погодную тревогу в 30 провинциях королевства из-за низких температур и сильного ветра.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В большинстве регионов уровень тревоги был поднят до "желтого" (опасность), тем не менее в некоторых провинциях он повышен до "оранжевого" (высокая опасность). Ожидается, что в течение дня столбики термометра могут опуститься до минус 10 градусов, а порывы ветра будут превышать 22 м/с,ообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По прогнозам, низкие температуры продержатся в стране до выходных.