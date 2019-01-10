СМИ: Jaguar Land Rover сократит почти 5 тыс. рабочих мест в Великобритании

Компания Jaguar Land Rover сократит около 5 тыс. рабочих мест на предприятиях в Великобритании из-за падения продаж и обеспокоенности по поводу конкурентоспособности после выхода Великобритании из ЕС. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Сокращения затронут административный аппарат и службу маркетинга и являются частью плана снижения затрат в размере £2,5 млрд (более $3 млрд). Подобные меры вызваны прежде всего снижением продаж автомобилей на крупнейшем рынке компании - в Китае. За последние несколько месяцев реализация машин Jaguar Land Rover упала там на 50%, в связи с чем обострились отношения с сотрудниками дилерской сети в Китае,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В позапрошлом году на предприятиях компании в Солихалле и Хейлвуде были сокращены 1180 рабочих мест. В конце 2018 года на заводе в Касл Бромвиче 1 тыс. сотрудников были переведены на сокращенную трехдневную рабочую неделю.