Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 10 января, на автодорогах Мартуни, Котайка и поворотах Спитака — местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, метель на перевал Варденяц прекратилась.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА напоминает, что полную информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.