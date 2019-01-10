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Будет внедрен принцип: кто загрязняет — тот и платит


Правительство утвердило план и график мероприятий  2019-2026гг., обеспечивающий  выполнение  положений  стратегии  безопасного управления в  РА  радиоактивных отходов  и отработанного ядерного топлива.

Как  передает Арменпресс,  намечена системная организация и выполнение указанных   положений  стратегии  безопасного управления  радиоактивными отходами  и отработанным ядерным топливом, что приведет к  усовершенствованию и модернизации политики РА в отношении  обязательств по международным договорам о безопасном использовании атомной  энергии,  удовлетворяющих стандартам Международного агентства  атомной  энергии и законам и правовым актам РА.

Внедрение   в  РА  принципа «кто загрязняет — тот и платит» и соответствующей цены за  проведение работы  по перевозке, переработке, сохранению и захоронению радиоактивных отходов, будет стимулировать  снижение  образования радиоактивных отходов, что и является одной  из главных задач стратегии.




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