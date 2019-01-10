Будет внедрен принцип: кто загрязняет — тот и платит

Правительство утвердило план и график мероприятий 2019-2026гг., обеспечивающий выполнение положений стратегии безопасного управления в РА радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива.

Как передает Арменпресс, намечена системная организация и выполнение указанных положений стратегии безопасного управления радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, что приведет к усовершенствованию и модернизации политики РА в отношении обязательств по международным договорам о безопасном использовании атомной энергии, удовлетворяющих стандартам Международного агентства атомной энергии и законам и правовым актам РА.

Внедрение в РА принципа «кто загрязняет — тот и платит» и соответствующей цены за проведение работы по перевозке, переработке, сохранению и захоронению радиоактивных отходов, будет стимулировать снижение образования радиоактивных отходов, что и является одной из главных задач стратегии.