Подозреваемый в убийстве в Казахстане Нвер Гурурян добровольно явился в правоохранительные органы РФ.

В беседе с Арменпресс об этом сообщили в посольстве РА в России.

«По данным посольства Армении в России, Гурурян добровольно явился в правоохранительные органы города Омск, где и был арестован. В Омске он находился у родных. В правоохранительных органах РФ рассматривается вопрос о выдаче Нвера Гуруряна Казахстану», - сообщили в посольстве.

1 января в ресторане «Древний Рим» в Караганде между группой молодых людей произошла драка с поножовщиной. В результате погиб один из участников конфликта – 23-летний житель Караганды. Подозреваемый в убийстве НверГурурян заявил, что готов сдаться правоохранительным органам Казахстана, если следствие будет проводиться справедливо.