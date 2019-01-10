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В правоохранительных органах РФ рассматривается вопрос о выдаче Нвера Гуруряна Казахстану


Подозреваемый  в убийстве в  Казахстане Нвер Гурурян  добровольно явился в правоохранительные органы РФ.

В беседе с Арменпресс об этом сообщили в  посольстве  РА  в  России.

«По данным посольства Армении в  России, Гурурян добровольно явился в правоохранительные органы  города Омск, где  и был арестован. В  Омске  он находился у родных.   В правоохранительных органах РФ  рассматривается вопрос о выдаче  Нвера Гуруряна  Казахстану», - сообщили в  посольстве. 

1 января  в ресторане «Древний Рим» в Караганде между группой молодых людей произошла драка с поножовщиной. В результате погиб один из участников конфликта – 23-летний  житель Караганды. Подозреваемый  в убийстве  НверГурурян заявил, что готов  сдаться правоохранительным органам Казахстана, если следствие  будет проводиться справедливо.




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