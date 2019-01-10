Правительство и ЦБ сумели решить проблему: в 2018г. инфляция составила 1.8 % — Пашинян

В Армении в 2018г. инфляция составила 1.8 %.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

«Вопреки прогнозам, что в 2018г. рост цен составит 3 — даже 3.5-4%, инфляция составила 1.8 %. Конечно, в какой-то момент рост цен стал действительно тревожащим, но правительство и ЦБ смогли решить эту проблему и обуздать инфляцию», - написал Никол Пашинян.