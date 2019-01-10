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Правительство и ЦБ сумели решить проблему: в 2018г. инфляция составила 1.8 % — Пашинян


В Армении  в  2018г. инфляция  составила 1.8 %.

Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал и.о. премьер-министра РА Никол  Пашинян.

«Вопреки прогнозам, что в 2018г. рост цен составит 3 —  даже 3.5-4%, инфляция  составила 1.8 %. Конечно, в  какой-то момент рост цен стал действительно тревожащим, но правительство и ЦБ смогли решить эту  проблему  и обуздать инфляцию», - написал Никол Пашинян.




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