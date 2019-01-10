Целью оптимизации является повышение эффективности органов государственного управления: Никол Пашинян

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки Никол Пашинян отметил, что сегодня состоится церемония вручения депутатских мандатов и выразил надежду на то, что получающие депутатские мандаты члены правительства будут способствовать повышению эффективности работы исполнительской власти.

“Трое наших коллег сегодня получат депутатский мандат - исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян, исполняющий обязанности министра диаспоры Мхитар Айрапетян и исполняющий обязанности министра культуры Лилит Макунц. Следовательно, отныне они будут работать в Национальном Собрании. Я хотел бы поблагодарить наших коллег за совместную работу в правительстве и выразить надежду на то, что в НС они также будут способствовать повышению эффективности деятельности правительства”, - отметил Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра также отметил, что в ходе предвыборной кампании на парламентских выборах было дано обещание изменить состав, структуру правительства, сократить количество министерств, и правительство должно строго идти по этому пути. “Суть этого процесса не в том, чтобы сэкономить деньги, его цель намного важнее - повысить эффективность органов государственного управления. Это единственная цель, которую стоило сформулировать. В этой связи нас ожидает действительно серьезная работа”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра, добавив, что в правительстве состоялись обсуждения по этому вопросу, которые будут продолжены.

“Мы убеждены, что должны идти этим путем и, фактически, уже получили мандат граждан. За это время, мы, конечно, выслушаем все мнения о возможных конфигурациях и примем более сбалансированное решение”, - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра также коснулся разговоров и озабоченностей в связи с министерством диаспоры Армении. “Я хотел бы отдельно затронуть вопрос о министерстве диаспоры, потому что я думаю, что есть неправильное представление о том, что мы хотим поставить крест на министерстве диаспоры. Напротив, в данном случае задача очень четко сформулирована: сделать отношения и взаимодействия правительства с диаспорой более эффективными. В этой связи у нас есть определенная модель и предложение, которое подразумевает, что уровень отношений с диаспорой, по сути, будет не снижаться, а повышаться. У нас будут обсуждения с нашими соотечественниками из диаспоры по вопросу данной модели, и надеюсь, что мы достигнем согласия и консенсуса по этому вопросу”, - сказал Никол Пашинян.

Правительство утвердило порядок предоставления усыновленному лицу старше 18 лет информации о его/ее усыновлении, месте и времени рождения, а также персональные данные его/ее биологических родителей. Согласно порядку, государственным органам и органам местного самоуправления, в лице органов ЗАГС на основании заявления усыновленным лицам старше 18 лет будет предоставлять информацию об их усыновлении, включая ФИО лиц до усыновления, информацию о дате, месте рождения, а также личные данные их биологических родителей, включая информацию о национальности, группе крови, заболеваниях.

Никол Пашинян коснулся процедуры усыновления, проводимой в этом направлении политики, и отметил, что в последнее время получает письма о том, что в процессе усыновления существуют искусственные препятствия и большая юридическая волокита.

Исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян отметил, что еще раз проверит эффективность и доступность существующих процедур. Никол Пашинян поручил представить данные о состоянии усыновленных за рубеж детей.

Решением правительства Армения примет в качестве пожертвования земельный участок по адресу улица Багреванда 74, Нор Норк. Данный земельный участок площадью 3 гектара, кадастровая стоимость которого составляет 135.720.000 драмов, передан министерству транспорта, связи и информационных технологий. В соответствующем решении представлены положения о приеме пожертвования, регистрации на баланс министерства транспорта, связи и информационных технологий и предоставлении территорий организациям для создания инженерного городка.