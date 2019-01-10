В сети опубликовали последнюю песню солиста Linkin Park

Одна из последних работ вокалиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона стала достоянием его поклонников. На этой неделе гитарист группы Lamb Of God Марк Мортон разместил на видеохостинге YouTube совместный сингл Cross Off, записанный за два месяца до смерти Беннингтона.

"Он обладал таким голосом, который встречается один раз за целую эру. Его нельзя ни с кем спутать, - заявил Мортон в интервью радиостанции Beats 1. - Это просто божий дар". Сингл включен в альбом Anesthetic, который поступит в продажу 1 марта. В альбом также вошли совместные песни вокалистов групп Papa Roach Джекоби Шэддикса и Lamb Of God Рэнди Блайта, бывшего гитариста Guns N’ Roses Слэша, Майлза Кеннеди из Alter Bridge и других музыкантов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

41-летний Беннингтон был найден мертвым 20 июля 2017 года в своем доме в Палос-Вердес-Эстейс близ Лос-Анджелеса.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на престижную музыкальную премию Grammy шесть раз и дважды удостаивалась этой награды. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.