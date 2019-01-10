Кузнец из Аргентины смастерил велосипед с инвалидной коляской

Кузнец Ариэль Бирче создал велосипед с инвалидной коляской. Теперь братья Саймон и Лисандро смогут кататься вместе. Лисандро родился с расщелиной позвоночника, и его брат придумал велосипед для двоих,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.