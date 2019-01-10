Паника в связи с гриппом привела к очередям в аптеках Грузии

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе утверждает, что в стране нет дефицита противовирусного препарата "Тамифлю" и медицинских масок.

В последнее время сообщения о распространении гриппа в Грузии вызвали панику среди населения. В аптеках выстроились очереди за градусниками, медицинскими масками и противовирусным препаратом "Тамифлю". Жители страны в соцсетях стали жаловаться на дефицит,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На данный момент в Грузии количество заболевших на сто тысяч человек составляет 256. Для показателя эпидемии эта цифра должна быть минимум 450. От осложнений H1N1 в Грузии умерли двенадцать человек - у всех были хронические заболевания.