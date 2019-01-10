Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги


МЧС РА сообщает, что по положению на 14:00 часов 10 января в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,закрыты:   перевал Варденяц (метель), в Гегаркуникскойобласти — дорога Мадина-Верин Геташен, в Арагацотнскойобласти —автодорога  Дзораглух-Ттуджур,  Чарчакис-Мичнатун, а также автодороги, ведущие из сел Сипан, Авшен, Нигаван к автодороге М-3. Автодорога Сотк-Карвачар для автомобилей с прицепом закрыта,  а для остальных—труднопроходима.

Труднопроходимы межобщинные автодороги Варденис-Чкнах-Ттуджур Арагацотнскойобласти. 

На автодорогах Ереван-Севан,  Степанаван-Одзун, на перевалах Спитака Лорийскойобласти, на автодорогах регионов Арагац Арагацотнскойобласти и АшоцкШиракской области, а также на автодороге  местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на автомобилях с  зимними шинами.   

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России скопилось 170 грузовых и 36 пассажирских транспортных средств.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации