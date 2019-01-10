Церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар" может в этом году пройти без ведущего. Об этом сообщил журналVariety со ссылкой на осведомленных лиц.

За последние три десятилетия, как отметило издание, ни одна церемония вручения престижной награды не проходила без основного ведущего, но такая перспектива стала реальной после того, как в начале декабря американский комедийный актер Кевин Харт отказался от этой роли после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии.

Организаторы церемонии теперь рассматривают возможность вывода на сцену целой группы известных деятелей культуры, которые будут по очереди представлять победителей в отдельных номинациях,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным журнала, организаторы полностью отказались от идеи вновь пригласить Кевина Харта после того, как тот в одном из своих интервью дал понять, что стал жертвой интернет-троллей. От актера же ожидали извинений за неудачные шутки.

Последний раз вручение "Оскаров" без ведущего происходило ровно 30 лет назад, когда вместо вступительного монолога на церемонии был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году на церемонии были сразу четверо ведущих, в том числе знаменитый комик Боб Хоуп, а в 1987 году - трое.

91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд).