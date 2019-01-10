Иран в ближайшее время запустит два спутника на отечественных ракетах-носителях

Иран планирует запуск двух спутников на ракетах-носителях собственного производства в ближайшие недели. Об этом в четверг заявил президент Ирана Хасан Роухани во время памятной церемонии, посвященной второй годовщине смерти бывшего президента страны Али Акбара Хашеми Рафсанджани (1989 - 1997 годы).

"В ближайшие недели ракеты-носители отечественного производства выведут в космос два спутника", - приводит агентство Tasnim слова Роухани. Он добавил, что "Иран гордится своими ракетами гражданского и оборонного назначения", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент подчеркнул, что "нынешние оборонные способности страны - это заслуга Рафсанджани". "Именно он был первым, кто отдал распоряжение привезти в Иран центрифуги [для атомных испытаний], договорившись для этого с Пакистаном", - также отметил политик.