Товарооборот России и Китая впервые превысил сто миллиардов долларов

В середине декабря прошлого года товарооборот России и Китая превысил сто миллиардов долларов, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, эта цифра стала "историческим рекордом". Окончательные данные будут опубликованы позднее,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гао Фэн подчеркнул, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по динамике роста товарооборота. Пекин продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Москвы, в свою очередь Россия занимает десятое место по этому показателю среди партнеров Китая.