Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Температура воздуха повысится на 4-5градусов


На территории Армении с 10 по 13 января ожидается погода без осадков. Днем 14-го января в большинстве регионов, 15-го – в некоторых областях, ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде мокрого снега. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха 13-14-го января повысится на 4-5градусов.

В Ереване с 10 по 13 января ожидается погода без осадков. Днем 14-го января ожидаются кратковременные осадки, в высокогорных местах города - в виде снега, в низкогорных местах города - в виде мокрого снега.


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