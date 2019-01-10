Температура воздуха повысится на 4-5градусов

На территории Армении с 10 по 13 января ожидается погода без осадков. Днем 14-го января в большинстве регионов, 15-го – в некоторых областях, ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде мокрого снега. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха 13-14-го января повысится на 4-5градусов.

с 10 по 13 января ожидается погода без осадков. Днем 14-го января ожидаются кратковременные осадки, в высокогорных местах города - в виде снега, в низкогорных местах города - в виде мокрого снега.