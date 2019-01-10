NYT: миллиардер Том Стейер не будет баллотироваться в президенты США

Миллиардер Том Стейер, потративший не менее $20 млн на попытки добиться импичмента президента США Дональда Трампа, заявил, что не будет участвовать в борьбе за Белый дом в ходе выборов в 2020 году. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

В октябре прошлого года демократ Стейер объявил о начале кампании, призванной добиться импичмента Трампа. Она началась с демонстрации во всех штатах США телевизионного ролика, в котором утверждалось, что нынешний президент "поставил страну на грань ядерной войны", "мешал отправлению правосудия", а также, "нарушая конституцию, получал деньги от иностранных правительств и грозил закрытием сообщающих правду СМИ".

Многие политические комментаторы США склонялись к тому, что 61-летний Стейер, являющийся основателем инвестиционной фирмы Farallon Capital, объявит о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года. Как сообщает издание со ссылкой на источники, в последние месяцы миллиардер активно готовился к объявлению об участии в борьбе за Белый дом, набирал сотрудников для своего будущего штаба и даже назначил менеджера предвыборной кампании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако в итоге Стейер заявил своим помощникам, что не будет баллотироваться на высший государственный пост, а вместо этого сосредоточится на попытках добиться импичмента Трампа, отмечает газета. По ее данным, миллиардер готов потратить на это, по меньшей мере, $40 млн в наступившем году.

Стейер, являющийся известным противником республиканца Трампа, потратил более $90 млн на поддержку кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2016 года. Еще около $30 млн он израсходовал на поддержку демократов во время промежуточных выборов в Конгресс в прошлом году. По данным Forbes, финансовый капитал Стейера превышает $1,6 млрд.