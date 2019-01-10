СМИ: пять человек погибли в Йемене при атаке беспилотника хуситов на военную базу

По меньшей мере пять йеменских военнослужащих погибли при атаке беспилотного летательного аппарата хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") на военную базу в провинции Лахдж на юге Йемена. Как сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, в момент нападения на базе Аль-Анад проходил военный парад.

По данным телеканала Al Hadath, при атаке ранения также получили военные и чиновники, среди которых заместитель начальника Генштаба ВС Йемена, глава военной разведки, начальник военной полиции и губернатор провинции. Всех пострадавших доставляют в медицинские учреждения города Аден,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Поддержку Эр-Рияду в йеменском конфликте оказывает Вашингтон.