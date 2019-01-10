В аэропортах Армении в 2018 году пассажиропоток вырос на 11,9 %

Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в 2018 году обслужили 2 856 673 пассажиров, что больше показателя 2017 года на 11,9 %. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропорты Армения».

В 2018 году в ереванском аэропорту «Звартноц» пассажиропоток вырос на 10%. Если в 2017 году аэропорт обслужил 2,448,251 пассажира, то в 2018 году этот показатель составил 2,690,727 пассажиров.

В 2018 году аэропорт «Ширак» обслужил 165,946 пассажиров, что выше показателя 2017 года на 57%.

Количество обслуженных взлетов и посадок в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» в январе-декабре 2018 года, по сравнению с 2017 годом, возросло на 9,8%.