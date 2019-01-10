Незаконная ловля сига в озере Севан в запущенном состоянии: Никол Пашинян поручил найти решения

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг в ходе заседания правительства поручил начальнику полиции Армении Валерию Осипяну найти решения в связи с браконьерством, в частности, незаконной ловлей сига в озере Севан. Как передает «Арменпресс» с его слов, наши соотечественники должны знать, что позиция властей в отношении охраны природы незыблема и последовательна.

Он отметил, что получил сегодня докладную о полной запущенности в вопросе борьбы с незаконной ловлей сига в озере Севан. Пашинян сказал, что упущения со стороны соответствующих ведомств будут обсуждены.

Он призвал руководителей министерства экологии, полиции и области обсудить тему и найти долгосрочные решения.