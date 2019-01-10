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«Фитч Рейтингс» подтвердил рейтинг Еревана с положительным прогнозом


Международное рейтиноговое агентство «Фитч Рейтингс»  (Fitch Ratings) в своем докладе от 30-го ноября 2018 года подтвердило рейтинг Еревана с положительным прогнозом «B+». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В заявлении сказано:

«30-го ноября 2018 года международное рейтинговое агентсто Fitch Ratings подтвердило рейтинг Еревана в сфере общественных финансов на уровне «B+», прогноз «Позитивный». 
Напомним, что 22-го декабря 2017 года агентство пересмотрело и повысило рейтинг Еревана на уровне «B+» с прогноза «Стабильный» до «Позитивный». Рейтинговое агентство Fitch Ratings этот факт рассматривает как положительное изменение кредитоспособности Еревана. 
Более подробная информация о присвоении рейтинга и прогнозах доступна на официальном сайте агентства www.fitchratings.com.».


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