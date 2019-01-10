Названы города мира, лучше всего подходящие для здорового отдыха
Рейтинг городов, лучше всего подходящих для здорового отдыха, возглавил Париж, сообщает Daily Mail.
На втором месте расположился курорт Чианг Май (Таиланд), на третьем – Барселона (Испания).
Замкнули пятерку Паттайя (Таиланд) и Ванкувер (Канада).
Также в десятку вошли Майями (США), Сан-Франциско (США), Лиссабон (Португалия), Денпасар (Бали, Индонезия) и Буэнос-Айрес (Аргентина), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Последние строчки рейтинга заняли Артвин (Турция), Марракеш (Марокко) и Сием Рип (Камбоджа).
При формировании рейтинга исследователи учитывали количество парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, а также количество солнечных дней и стоимость пребывания.