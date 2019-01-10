Во Франции назвали условие вывода войск из Сирии

Франция выведет свои войска из Сирии, когда будет найдено политическое решение, сказал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Есть наше (военное) присутствие в Ираке, мы мало присутствуем в Сирии. Конечно, когда будет найдено политическое решение, мы выйдем оттуда", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала CNews.