IBM представила квантовый компьютер на выставке в Лас-Вегасе

Квантовый компьютер IBM Q System One - устройство, которое использует явления квантовой механики для обработки данных - представила на проходящей в Лас-Вегасе (штат Невада) крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM.

Как отметила компания в распространенном на выставке пресс-релизе, эта первая интегрированная система предназначена для научного и коммерческого использования и "для решения в будущем проблем, которые в настоящее время считаются слишком сложными" для ныне существующих систем. В частности, такие компьютеры могут использоваться для анализа финансовой информации и для выявления факторов риска для инвесторов, для оптимизации систем поставок товаров и для других целей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый коммерческий центр по использованию квантовых компьютеров компания намерена открыть в нынешнем году в городке Покипси (штат Нью-Йорк).

Выставка бытовой электроники Consumer Electronic Show (СES) проводится с 1967 года. В нынешнем году свою продукцию в 32 категориях - от 3D-печати и разработок в области создания искусственного интеллекта до цифровой медицины, образования, робототехники, связи и безопасности - представляют более 4,5 тыс. компаний из 155 стран.