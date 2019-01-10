Количество французов, поддерживающих движение "желтых жилетов", снизилось и составляет 60%, свидетельствуют результаты опроса Elabe.

Опрос был проведен в интернете 8-9 января для телеканала BFMTV, в нем приняли участие 1003 человека старше 18 лет.

"Спустя почти восемь недель после начала мобилизации одобрение (поддержка и симпатии) впервые значительно снизилось - на 10 пунктов по сравнению с показателем 19 декабря", - говорится в сообщении на сайте Elabe.

Согласно данным опроса, 31% не одобряют акции "желтых жилетов", 15% из них сказали, что находятся в оппозиции к движению, 16% относятся враждебно. Еще 9% опрошенных отметили, что безразличны к "желтым жилетам".

Вместе с тем 51% французов полагают, что акции "желтых жилетов" должны продолжиться, 49% убеждены, что их нужно завершить,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, 41% жителей Франции заявили, что намерены принять участие в общенациональных дебатах, которые власти страны предложили провести в качестве одного из ответов на протесты. Примерно столько же - 40% респондентов - не планируют участвовать в дебатах, 18% еще не приняли решение по этому поводу.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.