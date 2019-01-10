Правительство Армении обсудит модель повышения уровня отношений с диаспорой, с нашими соотечественниками: Пашинян

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг отдельно отметил вопрос ликвидации Министерства диаспоры, подчеркнув, что в данной связи создалось неправильное мнение. Как передает «Арменпресс»,он сказал, что неверно полагать, что правительство хочет поставить на нем крест.

«Мы не хотим поставить на нем крест, наоборот, задача сформулирована четко – сделать отношения и сотрудничество правительства с диаспорой более продуктивным, и в данном контексте у нас есть определенная модель и предложение, в соответствии с которым уровень отношений с диаспорой повысится», - сказал Пашинян.

Он заявил, что вскоре планируется провести обсуждения о данной модели с партнерами из диаспоры и выразил надежду, что в данном вопросе будет достигнут консенсус.



"Мы будем двигаться последовательно, уверенно и продуманными шагами и уверен, что зафиксированные решения докажут свою жизнеспособность и удовлетворят всех, кто озабочен проблемами повышения продуктивности государственного управления", - сказал Пашинян.

Согласно предложенным изменениям в структуре правительства в Армении планируется сократить число министерств с нынешних 17-ти до 12. Новыми изменениями предполагается упразднить должность первого вице-премьера, а число вице-премьеров будет сокращено с трех до одного.Будет ликвидировано Министерство диаспоры, обсуждается вариант, по которому контакты с диаспорой будут координироваться офисом вице-премьера.Планируется создать Министерство инфраструктур и государственного имущества, которое будет курировать сферы транспорта, энергетики и госимущества и станет одним из крупнейших в стране ведомств.Министерство транспорта, связи и информационных технологий превратится в Министерством связи и высоких технологий.Предполагается слияние Министерства экономического развития и инвестиций и Министерства сельского хозяйства, а Министерство труда и социальных вопросов будет объединено с Министерством территориального управления и развития. Министерства культуры, спорта и по делам молодежи будут включены в состав Министерства образования и науки.В качестве отдельных ведомств продолжат функционировать министерства финансов, юстиции, здравоохранения и охраны природы.