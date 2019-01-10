В трех аэропортах Германии отменили сотни рейсов в связи с забастовкой

Сотни рейсов отменены в трех аэропортах ФРГ в связи с забастовкой работников службы безопасности, говорится в пресс-релизах воздушных гаваней Штуттгарта, Кельна/Бонна и Дюссельдорфа.

Так, в Дюссельдорфе отменены 350 из 570 рейсов, в Кельне/Бонне - более 130. В аэропорту Штуттгарта отмена коснется около 500 рейсов. Около 110 тысячи пассажиров будут затронуты данным изменением в расписании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Забастовка сотрудников службы безопасности продлится до 0.00 (2.00 мск) 11 января. Требование участников акции - повсеместное повышение зарплаты на 20 евро. Ранее аналогичные акции протеста прошли в берлинских аэропортах. Ожидаются задержки в проходе пассажиров на рейсы, им предлагается прибыть в аэропорт заранее и следить за информацией своих перевозчиков о возможной отмене или переносе рейсов.