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МО Армении определило процедуры доступной и льготной ипотеки для офицерского состава ВС


МО Армении представило законопроект, в котором определило процедуры доступной и льготной ипотеки для офицерского состава ВС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте e-draft.

«Военнослужащие могут воспользоваться услугами доступной и льготной ипотеки сроком на 20 лет, под 7%-ный годовой кредит, выплатив  10% предоплаты, а также получив 3%-ную субсидию на процентную ставку, при покупке же первичного жилья они смогут воспользоваться также возвратом подоходного налога за счет оставшихся 4%. Законопроект устанавливает также условия и порядок обращения по данной программе»,- сказано в проекте.


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