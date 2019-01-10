Мэрия Еревана призывает родителей не отправлять детей с острыми респираторными инфекциями в школу и детский сад
Мэрия Еревана призывает родителей не отправлять детей с острыми респираторными инфекциями в школу и детский сад. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:«В связи с сезоном острых респираторных инфекций, мэрия Еревана призывает родителей не отправлять детей с ОРВИ в школу и детский сад. В то же время, мэрия Еревана сообщает, что распространяемая информация о закрытии групп в связи с сокращением посещаемости детских садов, не соответствует действительности».
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