Второй профсоюз подал в суд на администрацию Трампа из-за прекращения работы госучреждений

Национальный профсоюз работников казначейства (National Treasury Employees Union) подал в среду в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства страны. Об этом свидетельствуют документы, с которыми корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

Профсоюз отмечает, что в связи с действиями вашингтонской администрации десятки тысяч госслужащих "в течение неопределенного времени должны работать без оплаты труда",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Национальный профсоюз работников казначейства представляет интересы свыше 150 тыс. сотрудников министерств сельского хозяйства, торговли, энергетики, здравоохранения и социальных служб, внутренней безопасности, внутренних дел, финансов страны.

31 декабря Американская федерация государственных служащих (American Federation of Government Employees), объединяющая свыше 300 тыс. человек, подала аналогичный иск против вашингтонской администрации, назвав приостановку работы правительства "вопиющим нарушением" трудового законодательства.