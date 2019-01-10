ЕСПЧ отложил промежуточные слушания и направил вопросы властям Армении по делу Самвела Майрапетяна

Правительство Армении 4 января получило уведомление из ЕСПЧ о том, что 2 января к ним обратились адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна с просьбой, в соответствии с положением 39 устава Суда, предпринять промежуточные меры, обязав власти Армении возвратить Самвелу Майрапетяну паспорт и разрешить ему уехать в Германию на лечение.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении. 3 января ЕСПЧ принял решение отложить рассмотрение реализации промежуточных мер и направить правительству Армении следующие вопросы:

Действительно ли власти Армении конфисковали паспорт заявителя? Если да, то на каких правовых и фактических основаниях?

Учитывая состояние здоровья заявителя, действительно ли возможна организация лечения в Армении?

ЕСПЧ ожидает ответа от властей Армении до 11 января. В настоящее время полномочный представитель Армении в ЕСПЧ предпринимает соответствующие шаги для сбора указанной информации, формулирования позиции правительства Армении и представления в указанные сроки в ЕСПЧ.