ЕСПЧ отложил промежуточные слушания и направил вопросы властям Армении по делу Самвела Майрапетяна
10:55, 10 Январь, 2019
Правительство Армении 4 января получило уведомление из ЕСПЧ о том, что 2 января к ним обратились адвокаты предпринимателя Самвела Майрапетяна с просьбой, в соответствии с положением 39 устава Суда, предпринять промежуточные меры, обязав власти Армении возвратить Самвелу Майрапетяну паспорт и разрешить ему уехать в Германию на лечение.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении. 3 января ЕСПЧ принял решение отложить рассмотрение реализации промежуточных мер и направить правительству Армении следующие вопросы:
- Действительно ли власти Армении конфисковали паспорт заявителя? Если да, то на каких правовых и фактических основаниях?
- Учитывая состояние здоровья заявителя, действительно ли возможна организация лечения в Армении?