Мотоцикл марки Kavasaki врезался в электрический столб

9-го января в ДТП на мотоцикле погиб житель Эчмиадзина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Инцидент произошел накануне, 9 января около 23։20 в Эчмиадзине. 46-летний Армен Мнацаканян на своем мотоцикле марки Kavasaki выехал на пешеходную полосу, ударился об базальтовый бордюр и врезался в электрический столб.

Мужчина скончался на месте.

По делу готовятся материалы.