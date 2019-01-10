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Мотоцикл марки Kavasaki врезался в электрический столб


9-го января в ДТП на мотоцикле погиб житель Эчмиадзина. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Инцидент произошел накануне, 9 января около 23։20 в Эчмиадзине. 46-летний Армен Мнацаканян на своем мотоцикле марки Kavasaki выехал на пешеходную полосу, ударился об базальтовый бордюр и врезался в электрический столб.

Мужчина скончался на месте.

По делу готовятся материалы.


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