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Из состава «Лори» выбыли 6 футболистов


«Лори» попрощался с 6-ю футболистами.

Как передает «Арменпресс», у голкипера Гора Элазяна, защитника Вардана Мовсисяна, полузащитников Вигена Аветисяна, Давида Асланяна, Арега Азатяна истекли контракты с «Лори».
«Лори» расторг контракт с ганским защитником Ричардом Ботчвей по обоюдному согласию.




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