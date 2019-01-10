Из состава «Лори» выбыли 6 футболистов

«Лори» попрощался с 6-ю футболистами.



Как передает «Арменпресс», у голкипера Гора Элазяна, защитника Вардана Мовсисяна, полузащитников Вигена Аветисяна, Давида Асланяна, Арега Азатяна истекли контракты с «Лори».

«Лори» расторг контракт с ганским защитником Ричардом Ботчвей по обоюдному согласию.