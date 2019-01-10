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Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 10:00 10-го января дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерствя транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10-е января дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.


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