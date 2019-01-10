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В своем письме Николу Пашиняну Арам Первый высоко оценил деятельность Министерства диаспоры


Католикос киликийский Арам Первый направил писмо и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну, в котором высоко оценил деятельность Министерства диаспоры и выразил надежду на то, что в работе нового правительства Армении вопросы диаспоры будут иметь приоритетное значение.

Как передает «Арменпресс»,  Католикос киликийский Арам Первый дал интервью ТВ-каналу «Еркир Медиа»,  в котором высоко оценил роль Министерства диаспоры для армянской диаспоры.

Он подчеркнул как стратегическое, так и символическое значение данного ведомства. По его мнению, расформирование Министерства диаспоры может получить отрицательную реакцию в диаспоре, особенно, с учетом того, что если в Армении проживает 3 миллиона армян, то за рубежом их 8 миллионов.

По его словам, огромная работа, проделанная Министерством диаспоры в прошлые годы, должна быть оценена по достоинству.


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